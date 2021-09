Genießen und Leute kennenlernen

Es gibt ungewöhnliche Wege, um neue Leute kennenzulernen. Existenzgründerin Anne Stippel organisiert über ihre neue Plattform „eatandtalk“ gesellige Treffen unter Fremden an Wohlfühlorten.

Ausgehen und neue interessante Leute kennenlernen – diesen Wunsch haben viele. Aber mitunter ist das gar nicht so einfach, da sich Menschen in festen Kreisen bewegen. Und Corona hat es noch schwieriger gemacht. Aus dem eigenen Bedürfnis, stärker unter Menschen zu kommen, kam Anne Stippel auf eine zündende Geschäftsidee: „Warum nicht Gleichgesinnte über eine Buchungsplattform für einen netten Café- oder Restaurantbesuch an einem Tisch zusammenführen?“ Entstanden ist das Format „eatandtalk.de“.