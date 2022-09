Genussvoll durch Münsters Osten

Genuss steht beim Ökullus-Lauf auch in diesem Jahr wieder im Vordergrund. Im Ziel werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann wie immer gebührend empfangen.Genuss steht beim Ökullus-Lauf auch in diesem Jahr wieder im VordergrundGenuss steht beim Ökullus-Lauf auch in diesem Jahr wieder im Vordergrund.

Genuss und Bewegung – das verbindet der Ökullus-Lauf in Münster auf ganz besondere Art und Weise. Am Sonntag (18. September) startet die Veranstaltung in die vierte Runde. Und dabei geht es wieder zurück an die Wurzeln: Nach dem Start um 10 Uhr auf dem Hof Schulze Buschhoff am Handorfer Bahnhof nehmen die Teilnehmenden die ursprüngliche Strecke auf Wirtschafts- und Feldwegen sowie Pättkes entlang der Werse und durch den Boniburger Wald in Angriff.

Sportliche Hochleistungen stehen nicht im Vordergrund, sondern der Genuss. Deshalb gibt es keine Zeitmessung. Mit entsprechend Muße können die Teilnehmenden die gut 20 Kilometer lange Runde durch den Osten Münsters in Angriff nehmen und dabei neben der Landschaft auch regionale Leckereien genießen. An sechs Stationen werden Milchprodukte, Kuchen, Schmalzbrote, Popcorn und Currywurst sowie passende alkoholfreie Getränke gereicht.

Kultstatus in der Läuferszene

Einzig auf dem Hof Albers kommt ein „Schuss“ ins Spiel. Dort gibt es selbst gemachten Eierlikör – einer der Gründe dafür, warum sich der Ökullus-Lauf Kult­status nicht nur in der heimischen Läuferszene erarbeitet hat. Denn neben dem Genuss steht Spaß und Vergnügen an vorderster Stelle. Daher gehen viele Läufer und Läuferinnen verkleidet an den Start, gute Stimmung und nette Gespräche auf der Strecke seien garantiert, schreiben die Organisatoren vom Verein Wasser und Freizeit. Und an den Stationen sorgt zudem Live-Musik für den zusätzlichen Schwung.

Die Sache mit dem Fahrrad

Für diejenigen, die sich einen 20-Kilometer-Lauf nicht zutrauen, gibt es die Teamwertung für jeweils zwei Starter. Der Clou dabei: Jeweils einer aus dem Duo hat ein Fahrrad dabei, auf der Strecke dürfen die Paare dann beliebig oft zwischen Laufen und Radeln wechseln. So hat sich der Ökullus-Lauf nicht nur zu einem genussvollen Ausklang für engagierte Läufer entwickelt.

Für einen schönen Ausklang ist in diesem Jahr gesorgt. Das Ziel ist wieder auf dem Bioland Hofgut Schulze Buschhoff, auf dem zeitgleich das Hoffest stattfindet. Und da ist weiterer Genuss nach dem Lauf-Genuss garantiert.