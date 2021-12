Gericht bestätigt: Maskenpflicht in Münster ist rechtens

Die zum 25. November via Allgemeinverfügung eingeführte Maskenpflicht in der münsterischen Innenstadt ist rechtens. Das hat das Verwaltungsgericht Münster laut einer städtischen Pressemitteilung bestätigt und der Stadtverwaltung mitgeteilt. Vorausgegangen war die Einstweilige Verfügung eines Rechtsanwaltes aus Münster, mit der eine kurzfristige Aufhebung der Pflicht zum Tragen von Masken in der Innenstadt erreicht werden sollte. Das Verwaltungsgericht wies den Antrag als unbegründet ab.

"Das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung der Allgemeinverfügung überwiegt das private Interesse des Antragstellers an der Aussetzung der Vollziehung", heißt es im Beschluss. Dass das Infektionsrisiko im Außenbereich grundsätzlich geringer ist als in Gebäuden, erkennt auch die Stadt Münster an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) verweist allerdings ebenso darauf, dass das Tragen einer medizinischen Maske im Freien in bestimmten Situationen sinnvoll ist – beispielsweise dann, wenn der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann und längere Gespräche oder gesichtsnahe Kontakte erfolgen. Gleiches gelte für unübersichtliche Situationen mit Menschenansammlungen, so die Stadt.

Gericht verweist auf Gefahr durch Virusvariante Omikron

Das Verwaltungsgericht verweist in diesem Zusammenhang auf die "von der neuen Virusvariante Omikron ausgehende Gefahr". Das Bedecken von Mund und Nase im öffentlichen Raum könne vor allem dann im Sinne einer Reduktion der Übertragungen wirksam werden, wenn in der jeweiligen Situation möglichst viele Personen einen Mund-Nase-Schutz tragen. "Dies gilt für immunisierte und nicht-immunisierte Personen gleichermaßen, da sich auch immunisierte Personen anstecken oder ihrerseits das Virus übertragen können", heißt es im Beschluss. Und: "Angemessen ist eine freiheitseinschränkende Regelung, wenn das Maß der Belastung des Einzelnen noch in einem vernünftigen Verhältnis zu den der Allgemeinheit erwachsenden Vorteilen steht."

So werden insbesondere Personen geschützt, die Risikogruppen angehören, vermerkt das RKI. Da sich die jeweilige Situation in der Innenstadt Münsters gerade aufgrund der Weihnachtsmärkte und des grundsätzlich zu erwartenden Weihnachtsgeschäftes lokal begrenzt schnell ändern kann, ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes im Innenstadtbereich obligatorisch. "Die Allgemeinverfügung ist erforderlich, da gleich geeignete, mildere Mittel nicht ersichtlich sind", so das Verwaltungsgericht. Die jüngste Coronaschutz-Verordnung des Landes vom 24. November stützt überdies die Allgemeinverfügung.

„ Das Tragen einer Maske schützt alle und hilft, die Übertragungschance des Virus zu verringern. “ Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer

Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer nach dem Urteil: "Wir freuen uns sehr, dass das Verwaltungsgericht die allgemeine Maskenpflicht in Münsters Innenstadt stützt. Das Tragen einer Maske schützt alle und hilft auf einfache Art und Weise, die Übertragungschance des Virus zu verringern. Der Gerichtsbeschluss hat Signalwirkung auch für andere Kommunen mit vergleichbaren Regelungen."