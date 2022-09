Gerichtsverhandlung gegen Krankletterer verschoben 

Am nächsten Mittwoch wollte das Amtsgericht Münster erneut verhandeln – aber nun ist der Gerichtstermin gegen den Mann aus Kinderhaus, der durch sein exzessives Müllsammeln, die Besetzung von Baukränen sowie Bedrohungen und Beleidigungen in Münster stadtbekannt ist, verschoben worden. Jetzt soll der Mann erst am 30. November vor dem Amtsgericht erscheinen. Der Grund: „Es sind weitere Anklagepunkte dazugekommen“, erklärt der Sprecher des Amtsgerichts, Matthias Bieling.

