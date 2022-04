Gesamtschule: Beschluss schon wieder verschoben

Münster

Die Entscheidung im münsterischen Rat über die Gründung einer Gesamtschule am Schulzentrum Roxel sollte bei der Ratssitzung im April – also am kommenden Mittwoch – fallen. Doch man sucht das Thema auf der Tagesordnung wieder vergeblich. Der Politik reißt so langsam der Geduldsfaden.

Von Karin Völker