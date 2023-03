Grüne stehen nicht hinter dem Schlaun-Gymnasium

Die Zukunft der Gesamtschulen in Münster stand als Thema über der Diskussionsveranstaltung in der Mathilde-Anneke-Gesamtschule am Donnerstagabend. Dabei wurde deutlich, dass abseits von der im Schulzentrum Roxel geplanten dritten Gesamtschule viele Eltern sich sehr dringend eine weitere Gesamtschule im Südosten der Stadt wünschen. Das führte dazu, dass sich die Debatte zunehmend auf die Zukunft des Schlaun-Gymnasiums fokussierte – das in den von der Stadt geplanten Neubau auf dem ehemaligen Westfalen-Gelände in Angelmodde umziehen will.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch