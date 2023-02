Die Stadt Münster ist nicht bereit, die Entscheidung der Bezirksregierung zur Gründung einer dritten städtischen Gesamtschule im dafür zur Verfügung stehenden Schulzentrum Roxel hinzunehmen. In einer am Freitag verbreiteten Beschlussvorlage für den Schulausschuss am kommenden Dienstag und die Ratssitzung am Mittwoch schlägt sie vor, den Bescheid juristisch anzufechten.

Gleichzeitig soll der Rat die Verwaltung aber auch beauftragen, für den Fall des Scheiterns der Klage Alternativpläne für die Gründung einer Gesamtschule zu entwickeln. Zuletzt waren, wie berichtet, in Münster 342 an einer Gesamtschule angemeldete Kinder abgewiesen worden.

Kanzlei hat den Bescheid der Bezirksregierung geprüft

Die Stadtverwaltung hatte den Bescheid der Bezirksregierung von der Fachanwaltskanzlei Meisterernst Düsing Manstetten prüfen lassen. Dort kamen die Anwälte zu der Einschätzung, dass die von der Stadt Münster für die Genehmigung am Standort Roxel vorlegten Zahlen zur Bevölkerungsprognose als „weiterhin sachlich und fachlich richtig angesehen“ werden können.

Aufgrund dieser Prognose kommt es durch die Gründung einer Gesamtschule in Roxel nicht zu einer Bestandsgefährdung der Anne-Frank-Gesamtschule der Gemeinde Havixbeck mit ihrem Teilstandort Billerbeck. Die Anwaltskanzlei kommt auch zu der Einschätzung, dass die Bezirksregierung nicht berechtigt gewesen sei, die Prognose der Stadt Münster „durch eine eigene, zudem methodisch zweifelhafte Prognose“ zu ersetzten. Dadurch seien die Rechte der Stadt Münster als Schulträgerin verletzt worden.

Plätze fehlen ab 2026 auch an Realschulen und Gymnasien

In der Vorlage legt die Stadt Münster dar, dass ab 2026 nicht nur in Gesamtschulen, sondern auch in Realschulen und Gymnasien in Münster Plätze fehlen werden.

Der „Plan B“, der nun parallel angestoßen werden soll, könne laut Verwaltung aber „nicht ansatzweise“ eine gleichwertige Lösung wie die Gründung in Roxel bieten. Alle erörterten Alternativen führten wegen „teils erheblicher Baumaßnahmen zu mehrjährigen Verzögerungen, erheblichen zusätzlichen Kosten“ und „unterschiedlich starken Beeinträchtigungen vorhandener Schulen.“