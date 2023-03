Ärger in Roxel: Wird der Schulcampus zum Steuergrab?

Die ablehnende Haltung der Bezirksregierung zur Etablierung einer Gesamtschule in Roxel stößt vielfach auf Unverständnis. Ein verärgerter Roxeler bat die Behörde um Stellungnahme.

Blick auf den Schulcampus in Roxel. Wird er nach dem Auslaufen der Sekundarschule zum Steuergrab?

Das „Nein“ der münsterischen Bezirksregierung zur Etablierung einer dritten städtischen Gesamtschule in Roxel stößt bei der münsterischen Politik, Eltern, örtlichen Vereinen und nicht zuletzt auch in der Bürgerschaft – wie wiederholt berichtet - mehrheitlich auf Unverständnis und Verärgerung. Der Roxeler Bernhard Ueding war jetzt so sauer darüber, dass er die Bezirksregierung und den Bundesrechnungshof um Stellungnahme bat.