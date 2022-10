Die Geschichte des Kreuzviertels

Dr. Axel Schollmeier (l., stellvertretener Leiter des Stadtmuseums) und Dr. Bernd Thier (wissenschaftlicher Mitarbeiter des Stadtmuseums Münster) gaben am Donnerstag einen Einblick in die neue Ausstellung, die das Kreuzviertel auf alten Postkarten zeigt.

Die Geschichte von Münster, sie geht bis ins sechste Jahrhundert zurück. Doch noch vor 150 Jahren war dort, wo sich heute das Kreuzviertel zwischen Steinfurter Straße und Kanalstraße erstreckt nichts außer ein paar Gärten der Stadtbevölkerung. Ab 1885 nahm dann – in erstaunlich schnellen Schritten – das Kreuzviertel Gestalt an. Schon damals war es ein Wohngebiet für viele Beamte und Besserbetuchte. Eine Postkartenausstellung im Stadtmuseum zeugt nun von der Entwicklung des Viertels.

Zunächst, so berichtet es Dr. Axel Schollmeier, stellvertretener Leiter des Stadtmuseums, sei die Bebauung durch Bauherren erfolgt. Offiziere, Beamte und Kaufleute seien das überwiegend gewesen. Schließlich seien dann, vornehmlich aus Handwerker-Kreisen, auch Bauunternehmer hervorgegangen, die ganze Straßenzüge entlang Häuser zum Zweck des Verkaufs oder der Vermietung errichteten, sagt Schollmeier.

Straßennamen haben besonderen Hintergrund

Diese Entwicklung zog etwas nach sich, das heute häufig falsch gedeutet wird. Denn so mancher Straßenname im Kreuzviertel, etwa die Hedwigstraße oder die Gertrudenstraße, beziehen sich laut Schollmeier und Dr. Bernd Thier, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Stadtmuseums, keineswegs auf Heilige, sondern ganz profan auf die Töchter der Bauunternehmer.

Münster auf alten Postkarten – Rund um das Kreuzviertel Der ABC Schützenhof 1903. Foto: Oliver Werner Der ABC Schützenhof heute. Foto: Oliver Werner Blick auf die Kreuzkirche. Foto: Oliver Werner Blick auf die Kreuzkirche heute. Foto: Oliver Werner Mutter Birken damals. Foto: Oliver Werner Mutter Birken heute. Foto: Oliver Werner Die alte Kleimannstraße an der Promenade. Foto: Oliver Werner Moderne Bebauung an der Kleimannstraße heute. Foto: Oliver Werner Kreuztor Foto: Oliver Werner Kreuztor heute Foto: Oliver Werner Die Kreuzschanze. Foto: Oliver Werner Die Kreuzschanze heute. Foto: Oliver Werner Lazarettstraße 21 Foto: Oliver Werner Lazarettstraße 21 heute Foto: Oliver Werner Blick auf den Germania Campus. Foto: Oliver Werner Der Germania Campus heute. Foto: Oliver Werner Kanalstraße/Ecke Zeppelinstraße damals Foto: Oliver Werner Kanalstraße/Ecke Zeppelinstraße heute Foto: Oliver Werner Hoyastraße 1 bis 5 Foto: Oliver Werner Hoyastraße 1 bis 5 heute Foto: Oliver Werner Steinfurter Straße Foto: Oliver Werner Steinfurter Straße heute Foto: Oliver Werner Wilhelmstraße Foto: Oliver Werner Wilhelmstraße 21 heute Foto: Oliver Werner Raesfeldstraße Foto: Oliver Werner Raesfeldstraße heute Foto: Oliver Werner

Als die Kreuzkirche noch keinen Turm hatte

Die Ausstellung „Münster auf alten Postkarten – Rund um das Kreuzviertel“, die ab Samstag (22. Oktober) Der Öffentlichkeit präsentiert wird, wertet dabei auch viele kleine Details der alten Postkarten aus, die vielfach vergrößert und zudem nachträglich digital koloriert gezeigt werden. So entsteht noch einmal ein ganz anderer Eindruck von der damaligen Zeit. Unterteilt ist die Ausstellung in verschiedene Bereiche, die sich neben der Bebauung allgemein auch einzelnen Bereichen wie den Geschäften, den Schulen, den Kneipen oder der Kreuzkirche widmen. Dort ist etwa zu sehen, wie die 1898 begonnene Kreuzkirche bei ihrer vermeintlichen Fertigstellung 1902 aussah. Zu dieser Zeit fehlt der Kirche noch der Turn, der aus finanziellen Gründen erst 1907/08 entstand.

Eine stark vergrößerte Postkarte zeigt auch den Kolonialwarenladen Henke, der sich bis Ende der 1980er-Jahre auf der Raesfeldstraße befunden hatte. Das Mobiliar des Ladens ging bereits bei seiner Schließung an das Stadtmuseum und wird dort auch aktuell in einer anderen Ausstellung gezeigt. In diesem Zusammenhang stießen Schollmeier und Thier bei ihren Recherchen auf eine von vielen Überraschungen. Man habe vermutet, der Kolonialwarenladen sei eher eine Rarität gewesen. Allein im Kreuzviertel habe es zu dieser aber 25 dieser Geschäfte gegeben, so Schollmeier.

Begleitbuch im Aschendorff Verlag erschienen

Zu entdecken sind in der, für Besucher mitunter interaktiven, Ausstellung natürlich auch Gebäude, die es heute nicht mehr gibt. Längst nicht alle fielen dabei Weltkriegsbombardements zum Opfer. Vielfach zeige sich auch, dass es bis in die späten 70er-Jahre kaum ein Bewusstsein für den Baustil der damaligen Zeit gegeben habe, so Schollmeier, der als Beweis dafür auch kleine, heute fehlende Details an noch bestehenden Gebäuden heranzieht. Begleitend zur Ausstellung erscheint ein Begleitbuch im Aschendorff Verlag. Es ist für 19,80 Euro im Museum erhältlich.