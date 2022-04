Münster

Befindet sich im Bestand des LWL-Museums für Kunst und Kultur in Münster NS-Raubkunst? Seit vier Jahren forscht das Museum zum Thema Provenienz. Am Mittwoch (13. April) wird diese oft mühsame Suche nach den Geschichten hinter dem Bild in einem digitalen Themenabend via Zoom vorgestellt.