Gesprächsrunde beim Bundespräsidenten

Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (M.) nimmt an einer Gesprächsrunde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender auf Schloss Bellevue zum Thema „Hass und Gewalt in Zeiten der Pandemie“ teil.

Hass und Gewalt in Zeiten der Pandemie: Auf Schloss Bellevue wird Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe am kommenden Montag (24. Januar) gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über allgemeine Bedrohungslagen und Erfahrungswerte sprechen. „Der Ton wird immer rauer, insbesondere in den Sozialen Medien“, sagt Markus Lewe, der in seiner Funktion als Städtetagspräsident geladen ist. „Persönliche Anfeindungen gehören fast schon zur Tagesordnung – das können und sollten wir nicht als gegeben akzeptieren“, so Lewe. Weitere Gäste der Gesprächsrunde sind Dr. Klaus Reinhardt (Präsident der Bundesärztekammer), ein sächsischer Landrat, eine Berliner Polizeibeamtin, eine medizinische Assistentin sowie Vertreter der „engagierten Zivilgesellschaft“, wie es heißt.