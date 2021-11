Gestohlenes E-Bike aus Münster in Essen sichergestellt

In Münster wurde in der vergangenen Woche das Elektrofahrrad einer Münsteranerin gestohlen. Ermittler konnten es in Essen finden - und dabei gleich noch weitere Diebstähle aufdecken.

Die Polizei hat in Essen gleich mehrere gestohlene E-Bikes sichergestellt. Unter anderem auch eines, das in Münster entwendet wurde.

Nach dem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Münster hat auch die Polizei in Essen Ermittlungen aufgenommen. Durch einen Ortungsdienst konnte das Rad laut einer Pressemitteilung der Polizei im Essener Stadthafen lokalisiert werden. Einsatzkräfte stellten dort gleich mehrere hochwertige E-Bikes sicher.



Am Donnerstagmorgen (11. November) hatte eine Münsteranerin auf der Polizeiwache Friesenring in Münster eine Anzeige erstattet. "Im Laufe der Nacht wurde ihr hochwertiges E-Bike aus der Tiefgarage entwendet. Das Rad war mit einem Ortungssystem ausgestattet und führte die Ermittler nach Essen", heißt es in der Mitteilung.

Mehrere Fahrräder auf Transporter-Ladefläche

Auf einem großen Gewerbegrundstück stellten Einsatzkräfte der Polizei Essen eine Freifläche mit etwa 50 abgewirtschafteten Transportern fest. Da die Ortung bis auf wenige Meter genau war, konnten die Beamten auf der Ladefläche eines Transporters mehrere Fahrräder feststellen. Darunter befand sich laut Mitteilung der Polizei auch das entwendete E-Bike aus Münster.



Bei der Durchsuchung aller Fahrzeuge fanden die Ermittler etwa 20 Elektrofahrräder, mehrere Werkzeuge und Sportgeräte auf. Das vermeintliche Diebesgut wurde sichergestellt, eine Auswertung über die Herkunft ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Strafanzeigen gegen Ehepaar

Die beiden Geschäftsführer des Betriebes, eine 39-jährige Essenerin und ihr 41-jähriger Ehemann, müssen sich nun einem Strafverfahren wegen gewerbsmäßiger Bandenhehlerei stellen.



Die Ermittler werden sich bei den rechtmäßigen Besitzern melden.