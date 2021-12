Gewächshaus mit Graffiti besprüht - 20.000 Euro Schaden

Unbekannte Täter haben am Kanal zwischen den Brücken Wolbecker Straße und Schillerstraße ein Gewächshaus einer Gärtnerei großflächig mit Graffiti besprüht. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen und erhofft sich Informationen durch einen sichergestellten Rucksack.

Diese Grafitti wurden in der Nacht von Montag (27.12.) auf Dienstag (28.12.) an das Gewächshaus gesprüht.

In der Nacht von Montag (27.12.) auf Dienstag (28.12.) sollen die Unbekannten laut Polizeimeldung die Grafitti an das Gewächshaus am Kanal zwischen den Brücken Wolbecker Straße und Schillerstraße gesprüht haben. Sie erstrecken sich demnach auf eine Fläche von etwa 50 Quadratmetern.

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro. Polizisten stellten am Tatort einen Rucksack mit Sprühdosen sicher. Eventuell wurden die Täter bei der Aktion gestört.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.