Gewalt am Aasee: „So etwas habe ich noch nicht gesehen“

Über einen Mangel an Arbeit kann sich Münsters Polizei nicht beklagen. Auf die brenzligen Einsätze in seinem ersten Jahr als Polizeipräsident blickt Falk Schnabel im Interview mit unserer Zeitung zurück. Ein Thema macht ihn dabei besonders betroffen.

Seit einem Jahr ist Falk Schnabel Polizeipräsident in Münster. In dieser Zeit waren seine Beamten an verschiedenen Brennpunkten gefordert: Ausschreitungen am Aasee, Razzien und Drogenfunde im Bahnhofsviertel, eine verbrannte Israel-Flagge vor der Synagoge – nur einige der Einsätze. Im Interview blickt der 52-jährige Münsteraner auf die ersten zwölf Monate als Chef im Polizeipräsidium zurück.