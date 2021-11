Glasfaser für Mauritz-West

Mauritz-West ist das erste Stadtviertel, in dem die Deutsche Telekom und die Stadtwerke Münster nach eigener Darstellung gemeinsam an einer gigabitfähigen Infrastruktur arbeiten. Bis 2030 wollen sie laut Pressemitteilung ein großflächiges Glasfasernetz aufbauen und rund 160 000 münsterischen Haushalten einen direkten Glasfaseranschluss („FTTH – Fiber to the home“) ermöglichen. An der Rudolfstraße wurde jetzt mit den Bauarbeiten begonnen.

„Digitalisierung braucht Highspeed-Geschwindigkeiten. Gemeinsam schaffen wir dafür in Münster die zukunftsfähige Digitalinfrastruktur. Wir nehmen Münster mit ins Gigabit-Zeitalter und fangen in Mauritz-West damit an“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Verantwortlichen, Sebastian Jurczyk (Stadtwerke) und Thilo Höllen (Telekom).

Auch Drittanbieter sollen mitmachen können

Die Stadtwerke bauen die Leitungen, die Telekom übernimmt die aktive Netztechnik: Beide Partner wollen im neuen Netz ihre komplette Produktpalette anbieten, wie es heißt. Außerdem soll das Glasfasernetz dank „Open Access“-Prinzip auch Drittanbietern zugänglich sein: Mit welchem Anbieter sie künftig im neuen Glasfasernetz surfen, sollten Interessenten daher frei entscheiden können.

Im Ausbaugebiet Mauritz-West haben etwa 4000 Haushalte in 640 Gebäuden die Chance, von dem Ausbau zu profitieren, heißt es weiter. Dabei setzen die Partner auf den sogenannten FTTH-Ausbau, bei dem die Glasfaser bis in die Wohnungen verlegt wird. Dies habe den Vorteil, dass jedem Haushalt die volle Bandbreite zur Verfügung stehe. Die Baukosten für den Anschluss übernehmen die Projektpartner unter der Voraussetzung, dass ein Haushalt im fraglichen Gebäude einen Glasfaservertrag abgeschlossen hat.

Bis Sommer 2022 wollen die Partner das Glasfasernetz in mehreren Bauabschnitten aufbauen und so das Viertel erschließen. Um die Bautätigkeiten möglichst zu verteilen, wollen die Stadtwerke abschnittsweise vorgehen. Bis zu 90 Häuser seien zu Ausbaugebieten gruppiert worden, in denen nach und nach die Kabel verlegt würden. In bis zu zweien dieser Gebiete könnten parallel Arbeiten stattfinden.

Druckluft pustet die Fasern in die Röhre

Glasfaserkabel werden in schmalen Gräben von 30 bis 60 Zentimeter Breite überwiegend im Bereich der Gehwege und Seitenstreifen verlegt, wie es heißt. Je Bauabschnitt seien kurze Strecken vorgesehen, sodass die meisten Gräben binnen weniger Tage, oft noch am selben Tag, wieder geschlossen werden könnten. In die so verlegten Leerrohre sollen die haarfeinen Glasfaserkabel anschließend per Druckluft eingeblasen werden.