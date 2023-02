„Blitz-Baustellen“ für schnelles Internet zwischen Albachten und Amelsbüren

Der Glasfaserausbau in Münster kommt voran. Aktuell laufen die Arbeiten in Münsters Süden zwischen Albachten und Amelsbüren. Und aufgrund einer speziellen Technik sind die Baustellen immer nur kurz am selben Ort.

Für mehr als 300 Adressen rund um Amelsbüren rückt ein schneller Internetanschluss in greifbare Nähe: Aktuell bauen die Stadtwerke laut einer Pressemitteilung im Rahmen der Bundesförderung Breitband in Münsters Südwesten ein Glasfasernetz für Adressen mit besonders langsamer Verbindung auf.

Derzeit finden die Arbeiten im Bereich zwischen Albachten und Amelsbüren statt. Um die Leitungen „möglichst schnell und mit minimalen Einschränkungen für Verkehr und Passanten bauen zu können“, setzen die Stadtwerke und die beauftragten Tiefbaufirmen Energiebau Albers sowie Stratiebo an vielen Stellen auf Spülbohrungen. Dieses Bauverfahren kommt laut Mitteilung der Stadtwerke ohne offene Gräben aus, es können je Bautrupp täglich 150 bis 300 Meter Kabelstrecken gebaut werden. Die Baustellen sind daher nie lange an einem Platz und oft nur an den Absperrbarken am Straßenrand zu erkennen. Autofahrer sowie Passantinnen und Passanten sind gebeten, sich auf punktuelle Baustellen einzustellen.

Glasfaserausbau in Münster wird gefördert

Der Glasfaserausbau in den unterversorgten Gebieten der Stadt Münster („Weiße Flecken“) wird gefördert durch das Bundesförderprogramm Breitband. Fördergeber sind der Bund mit 24,8 Millionen Euro sowie das Land Nordrhein-Westfalen mit 19,8 Millionen Euro. Die Stadt Münster trägt einen Eigenanteil von knapp 5 Millionen Euro.