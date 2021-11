Glück in Tüten

Im vergangenen Jahr wurden sie schmerzlich vermisst, jetzt sind sie wieder da: die Überraschungstütchen der Kindernothilfe-Gruppe Münster. Nach Corona-Pause ist die Adventsaktion pünktlich zum zehnten Geburtstag des Arbeitskreises zurück – mit neuem Design und einer großen Portion Glück.

Normalerweise packt der Arbeitskreis der Kindernothilfe Münster die Tüten für die Adventsaktion im Team. Wegen der Pandemie haben Milana Mohr und Afra Holt­stiege das Befüllen diesmal in Heimarbeit erledigt. Braunes Tütchen, bunte Schleife, „Glücksbringer im Advent“-Aufkleber – 2000 dieser Tütchen sind ab sofort gegen eine Spende von vier Euro zu haben.

Über 50.000 Euro gesammelt

Was drin ist? Wird nicht verraten. Sind ja schließlich Überraschungstütchen. Aber so viel dann doch: „Leckereien, eine Geschichte zum Nachdenken und etwas, das Glücklich macht“, gewährt Milana Mohr einen kleinen Einblick. „Und Glück kann man in diesen Zeiten doch gut gebrauchen“, ergänzt Modedesignerin Siggi Spiegelburg bei der Vorstellung der Aktion in ihrem Atelier am Hafen. Seit den Anfängen der Aktion ist sie Schirmherrin (und Spenderin von Tütchen-Inhalten), „weil es wichtig ist, auch an die Menschen auf der anderen Seite der Welt zu denken“.

So sehen sie aus: Die Überraschungstüten der Kindernothilfe-Adventsaktion. Foto: Pjer Biederstädt

Zum Beispiel in Malawi. Der Erlös der Adventsaktion geht erneut in das südostafrikanische Land. Der dortige Partner der Kindernothilfe, die Stephanos Foundation, hat sich die Armutsbekämpfung für 2000 Kinder im Vorschul- und Grundschulalter, 300 Jugendlichen und knapp 1400 Erwachsenen zum Auftrag gemacht. Kindertagesstätten werden gebaut, Grundschulen mit Mobiliar und Unterrichtsmaterial ausgestattet, Gesundheitsversorgung sichergestellt, landwirtschaftliche Kurse zur Selbstversorgung angeboten. „Unser lokaler Projektpartner arbeitet nach dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe“, erklärt Milana Mohr. Zum Beispiel sorgen Frauengruppen dafür, dass Kinder eine warme Mahlzeit bekommen, ergänzt Afra Holtstiege.

Insgesamt hat der Arbeitskreis Münster der Kindernothilfe dieses und andere Projekte mit über 50.000 Euro unterstützt. Die erfolgreiche Benefizaktion hofft nun, mit der Aktion nicht nur hier, sondern auch in Malawi möglichst viele Menschen glücklich zu machen.