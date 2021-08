Glücklich und zufrieden ankommen

Im Einsatz für andere – das ist es, was Ehrenamtliche gemeinsam haben. In einer Serie stellen wir Engagierte aus Münster vor. Zum Beispiel Kathrin Dette vom Triathlon-Verein „Tri Finish Münster“.

Seit Juni 2018 kann die Ehrenamtskarte NRW in Münster beantragt werden. Die Karte ist Dank und Zeichen der Anerkennung für Menschen, die überdurchschnittlich viel Zeit und Engagement investieren. In unregelmäßigen Abständen stellt unsere Zeitung in Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur Münster ehrenamtlich Engagierte aus Münster vor. Sie stehen stellvertretend für alle über 750 Ehrenamtskarten-Inhaberinnen und Inhaber in der Domstadt.

Heute: Kathrin Dette, die sich im Triathlon-Verein „Tri Finish Münster“ engagiert.

Ich engagiere mich ehrenamtlich, weil . . .

Kathrin Dette: . . . mir bei meinem Hobby nicht nur der Sport Spaß macht, sondern auch das organisatorische Drumherum. Ich verbringe dabei viel Zeit mit meinen Freunden. Der Sport ist außerdem ein Bereich, der größtenteils auf ehrenamtlichen Strukturen aufbaut. Ich möchte dazu beitragen, die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern. Ich habe selbst ein Interesse daran, dass unser Verein seinen Mitgliedern aktive Angebote macht und bin dementsprechend auch bereit, mich dafür einzusetzen.

Meine schönsten Erlebnisse im Ehrenamt ?

Dette: Ich bin seit vielen Jahren bei der Organisation des Münster-Triathlons dabei. Wenn nach einem Jahr voller Planungen und einem sehr arbeitsreichen Wochenende die Sportler und Sportlerinnen glücklich und zufrieden ins Ziel kommen und dabei von ihren Familien und Freunden angefeuert und begleitet werden, bekomme ich jedes Mal Gänsehaut. Die Anerkennung für den großen Aufwand motiviert direkt für die nächste Veranstaltung.

Die Ehrenamtskarte bedeutet für mich . . .

Dette: . . . viele nette Vergünstigungen. Der beste Benefit für mich ist aktuell der vergünstigte Eintritt ins Schwimmbad. Durch das Ansprechen dieser Karte wird generell die Aufmerksamkeit auf das Thema Ehrenamt gelenkt, was die Entwicklung im Ehrenamt sicherlich positiv beeinflusst. Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit ist generell wichtig.

Die Ehrenamtskarte NRW bietet Vergünstigungen und Rabatte in Münster und in ganz Nordrhein-Westfalen, wie etwa im Einzelhandel oder ermäßigten Eintritt in Museen. Ehrenamtliche können die Karte erhalten, wenn sie sich mindestens fünf Stunden in der Woche oder 250 Stunden im Jahr engagieren.