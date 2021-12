Münster soll das Dorado der Glühweintrinker sein: Eine Agentur will ermittelt haben, dass auf münsterischen Weihnachtsmärkten der Glühwein im Durchschnitt nur 2,50 Euro kostet. Kann ja gar nicht!

Angeblich ist Glühwein nirgendwo so billig wie in Münster.

Was kostet ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt? Grob geschätzt: so viel wie vor zwei Jahren, also etwa dreifuffzig.