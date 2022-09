Schuhhändler Görtz geht zum Insolvenzrichter

Sanierung in Eigenregie geplant

Hamburg/Münster

Die Schuhhandelskette Görtz steckt wegen Umsatzeinbrüchen infolge der Kaufzurückhaltung der Kunden in finanziellen Schwierigkeiten. Das Unternehmen mit rund 160 Filialen in 90 deutschen Städten – darunter auch zwei Filialen in Münster – hat Insolvenz angemeldet.

Von Oliver Horst