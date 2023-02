Götz Alsmann und seine verspätete Premiere in der Heimatstadt

Ja, Corona scheint schon ganz schön weit weg. Doch in der Musikbranche hat die Pandemie immer noch Auswirkungen – in Form zahlreicher nachzuholender Konzerte. Götz Alsmann kennt das: Seine „L.I.E.B.E.“-Tour kommt erst im dritten Anlauf nach Münster.

„L.I.E.B.E.“ heißen das aktuelle Album und die dazugehörige Tournee von Götz Alsmann. Am Donnerstag macht er in Münster Station.

Zwei Mal musste das Konzert in Münster verschoben werden – schuld war, man mag es kaum noch schreiben, Corona. Nun endlich steht der „L.I.E.B.E.“ nichts mehr im Wege: Am kommenden Donnerstag (23. Februar) wird Götz Alsmann sein gleichnamiges Album erstmalig live in seiner Heimatstadt präsentieren. Das Konzert in der Halle Münsterland beginnt um 20 Uhr.

„Götz Alsmann singt Lieder der Liebe“: So lautete der Arbeitstitel des Albums, das an die Vorgängerwerke „In Paris“ (2011), „Am Broadway“ (2014) und „In Rom“ (2017) anschließen sollte. Der griffigere Titel „L.I.E.B.E.“ entstand bei einem gemeinsamen Essen mit dem Deutschland-Vertreter des legendären Jazz-Labels „Blue Note.“ „Er schrieb die Buchstaben L, I, E, B und E auf eine Serviette, setzte Punkte dazwischen und sagte: Das macht sich richtig gut auf Plakaten“, erinnert sich Alsmann.

Gutes altes, wahres deutsches Schlager-Liedgut

20 Songs sind auf dem Album, „das gute, alte, wahre deutsche Schlager-Liedgut“, wie die Plattenfirma schreibt. Die Palette der von ihm ausgewählten Lieder reicht von Bert Kaempfert über Johannes Heesters und Udo Jürgens bis hin zu Ilse Werner. Alsmann präsentiert sie auf jene Art und Weise, die zu seinem Markenzeichen geworden ist: mit feinen Arrangements, dezent-impulsivem Spiel und unverkennbarer, einfühlsamer Stimme: „Man müsste Klavier spielen können“ und „Musik liegt in der Luft“, „Du darfst mir nie mehr rote Rosen schenken“ und „Die kleine Stadt will schlafen geh‘n“ – um nur einige Titel zu nennen.

180 Konzerte waren zwischen Anfang 2020 und Ende 2022 im gesamten deutschsprachigen Raum geplant, erst im letzten Jahr gewann die Tournee nach diversen Corona-Absagen wieder an Fahrt. Nun soll sie bis Ende 2023 laufen, danach, verspricht Alsmann, werde es ein neues Album geben.

Deutsch kommt auch bei jungen Menschen gut an

Wie immer präsentiert er auch auf „L.I.E.B.E.“ ausschließlich deutschsprachige Lieder. Das begeistert, wie er sagt, nicht nur sein „erwachsenes Publikum“ – sondern komme auch bei jungen Menschen gut an, von denen nicht wenige einen ganz anderen Musikgeschmack hätten, als man vermuten würde. „Es gibt eine Menge Menschen mit einem offenen Musikgeschmack“, sagt der Musiker und Entertainer, der in Münster geboren wurde und hier bis heute lebt. Und ihm selbst mache es nun einmal „einfach Spaß“, auf Deutsch zu singen. Musiker, die Englisch mit schwäbischem Akzent singen, gebe es schließlich bereits genug.

Freitag Köln, Samstagmorgen Berlin, Samstagnachmittag wieder Köln: Ganz so viel wie vor ein paar Jahren ist Alsmann heute nicht mehr unterwegs – aber immer noch deutlich mehr als andere in seinem Alter, er ist kürzlich 65 geworden. So arbeitet er gerade an einem TV-Projekt. Der Revival-Welle – Shows von „Dalli-Dalli“ bis „Der Preis ist heiß“ erleben gerade eine Wiederauflage – will er sich allerdings nicht anschließen: Eine Rückkehr von „Zimmer frei“ schließt er aus, „mit mir wird es das nicht geben“. Was nicht an Christine Westermann liege: Die beiden, so berichtet er, halten weiterhin Kontakt, mailen und sprechen immer wieder.

Swingende Musik und mitunter lange Ansagen

Zurück zum Konzert am Donnerstag. Was erwartet das Publikum? „Ausgesuchte Lieder, swingende Musik und mitunter lange Ansagen“, wie er knapp zusammenfasst. Also all das, wofür ihn seine Fans lieben.

Das Konzert seiner „L.I.E.B.E.“-Tour beginnt am Donnerstag um 20 Uhr in der Halle Münsterland. Es gibt noch Karten.