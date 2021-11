Gold für die Hoffnung

Endlich wieder eine Preisverleihung der Bürgerstiftung als Präsenzveranstaltung. Die Erleichterung war laut Pressemitteilung allen Teilnehmern bei der Veranstaltung im Rathaus-Festsaal anzumerken – und von Oberbürgermeister Markus Lewe und dem scheidenden Vorstandsvorsitzenden Hans-Peter Kosmider auch angesprochen: Vorsicht in Form von 2G und Masken, aber Nutzung des Geimpft-Seins, um in einer solchen Veranstaltung die Preisträger zu würdigen.

Die Bürgerstiftung hatte es wieder spannend gemacht: Sieben Finalisten waren eingeladen und wurden in kurzen Videobeiträgen porträtiert. Alle Laudatoren ließen Finalisten und Auditorium ein wenig raten: Wer sind die Preisträger?

Blick in den Rathausfestsaal Foto: Heiner Witte/Münsterview

Der mit 1000 Euro dotierte Jugendpreis geht an die Courage Schülerstiftung am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Kinderhaus. In dieser 2006 gegründeten und über viele Schülergenerationen fortentwickelten Initiative fördern Gymnasiasten Grundschulkinder, die von zu Hause nicht so viel Unterstützung bekommen. Laudator Hans Näscher lobte vor allem die Dauerhaftigkeit dieses Projektes und seinen wichtigen Beitrag dazu, unterschiedliche Start-Chancen von Kindern ein wenig einzuebnen.

Bronze, Silber und Gold

Den ebenfalls mit 1000 Euro dotierten Bürgerpreis in Bronze erhält die Initiative Dein Brunnen für Münster, die das Kunstwerk „Sketch For a Fountain“ von Nicole Eisenman dauerhaft zurück nach Münster holte.

Einen klassischen Heimatverein im besten Sinne nannte Laudator Christoph Spieker den Silber-Preisträger, das Kulturforum Nienberge. Das seit über 20 Jahren bestehende und im Stadtteil gut vernetzte Kulturforum hat sich erfolgreich für den Bau eines Forums, das auch von der benachbarten Grundschule genutzt werden kann, eingesetzt und organisiert seitdem eine breite Palette von kulturellen Veranstaltungen.

Die Rede auf den Gold-Preisträger hielt wie immer der Vertreter des Hauptsponsors, der Volksbank Münsterland Nord und der Wertestiftung Münsterland, Dietmar Dertwinkel. Er lobte das 2014 von Münsteraner Schülern gegründete Projekt „Ein Rucksack voll Hoffnung“. Die jungen Leute sammeln Kleidung und Dinge des täglichen Bedarfs, so dass sie im Winter jeden Sonntag bis zu 70 Obdachlose mit dem Nötigsten – und auch ein bisschen Heimatgefühl – versorgen können. Mindestens so wichtig ist ihnen, mit Obdachlosen ins Gespräch zu kommen und sich für sie in der Öffentlichkeit einzusetzen – nicht zuletzt durch Unterrichtsreihen an mehreren Schulen. 2016 war das Projekt schon mit dem Jugendpreis der Bürgerstiftung ausgezeichnet worden.

Auch das Engagement der weiteren Finalisten wurde gelobt. Dabei waren das Begegnungszentrum Kinderhaus mit „Westfalen für Anfänger“, die DJK Borussia mit ihrer Jugendabteilung und dem „Borussen-Ferienpark“ sowie der Sozialdienst katholischer Frauen mit Frauentreff, Kleiderkammer, Frühstücken, kulturellen Veranstaltungen und Gesprächsangeboten.