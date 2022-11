Gold für Verein „Ukraine in Not“

Foto:

Der Bürgerpreis 2022 in Gold, dotiert mit 5000 Euro Preisgeld, ging an den Verein „Ukraine in Not“. Dessen Mitglieder haben unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskrieges geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern ein Zuhause gegeben. Auf sehr vielfältige Art und Weise hätten sie den Geflüchteten in Münster geholfen, so die Begründung von Dietmar Dertwinkel, Vorstandsmitglied des Hauptsponsoren der Veranstaltung, der Volksbank Münsterland Nord, und Kuratoriumsmitglied der Werte-Stiftung-Münsterland. ,Den mit 2000 Euro dotierten Bürgerpreis in Silber bekam der Verein „draußen!“. Mit dem gleichnamigen Straßenmagazin unterstütze er Wohnungslose in Münster, sagte Jurymitglied Roudy Ali, Journalistin und Mitglied im Integrationsrat. ,Der mit 1000 Euro dotierte Bronzepreis ging an die Freiwillige Feuerwehr Gremmendorf. Sie rücke immer dann aus, wenn lebensbedrohliche Gefahr für Mensch, Umwelt und Tier herrsche. Die Ehrenamtlichen setzten sich in vorbildlicher Weise für den Schutz der Bürger ein, so die Laudatorin und Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung, Friederike Schulze-Schwienhorst.