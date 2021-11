Goldene Peitsche für Manfred Brokinkel und Titus Dittmann

Die Goldene Peitsche der Fidelen Bierkutscher geht in diesem Jahr an Skateboard-Papst Titus Dittmann und den ehemaligen Chef der Obergeister, Manfred Brokinkel. Verliehen wird sie am 10. Januar.

Der „Oscar des münsterischen Karnevals“, die Goldene Peitsche der Fidelen Bierkutscher, geht an Skateboard-Papst Titus Dittmann und den ehemaligen Chef der Obergeister, Manfred Brokinkel. „Beide haben sich um Münster und auch das närrische Brauchtum verdient gemacht“, so Bierkutscher-Präsident Ulrich Schäpers.

Dittmann ist in Sachen Karneval eher ein „Spätberufener“. Erst vor einigen Jahren entdeckte er sein Herz für die Narretei („Ich bin als Vater der Rebellen aus der Skate-Szene ziemlich spät im Establishment angekommen“). Die KG Unwiesität beförderte ihn kürzlich zum Dr. humoris causa, es folgte die Ernennung zum Ehrensenator der KG Böse Geister. Nun soll der „Lord of the Boards“ auch bei den Bierkutschern im Rampenlicht stehen. Die Laudatio auf den Unternehmer hält der Rockmusiker Steffi Stephan, der vor zwei Jahren die jecken Peitschenhiebe bekam.

Verleihung im Mühlenhof

Zweiter Ordensträger ist Manfred Brokinkel, der seit mehr als fünf Jahrzehnten in der KG Böse Geister erfolgreich spukt. 1985 zum Obergeist befördert, wirkte der Kaufmann 16 Jahre lang Sprecher der Obergeister. Unter seiner Regie entwickelte sich die Herrensitzung zu einer der größten und stets ausverkauften Großveranstaltungen im münsterischen Karneval. „Das war damals ein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben in den Saal zur Bühne noch einen Laufsteg eingeführt, und so saß bei uns immer jeder in der ersten Reihe“, so Brokinkel. Die Laudatio auf ihn hält Karl-Heinz Vergers.

Verliehen wird die Peitsche am 10. Januar im Mühlenhof. Natürlich werden die Fidelen Bierkutscher dann auch ihre Lieder präsentieren. Chorleiter Franz-Josef Angenendt arbeitet bereits am Programm. Es wird die 2G-Regelung greifen, pro Gesellschaft können maximal zwei Personen teilnehmen.