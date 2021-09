Grand Dame des Rocks erzählt Privates

Wiedersehen macht Freude: Jovel-Hausherr Steffi Stephan begrüßte die Sängerin Inga Rumpf zur Autorinnenlesung ihrer Autobiografie „Darf ich was vorsingen?“.

Für die Gäste im Jovel-Club war es eine Zeitreise der ganz besonderen Art, als sie am Mittwochabend zur Autorinnenlesung mit Inga Rumpf Platz nahmen: Die ehemalige Frontsängerin der City Preachers, von Frumpy und Atlantis führte die musikbegeisterte Gemeinde in die große Ära des Rock ´n´ Roll und Blues zurück. „Darf ich was vorsingen?“ heißt ihre Autobiografie, die sie im August passend zu ihrem 75. Geburtstag vorlegte.