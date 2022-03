Start-up von drei jungen Münsteranern expandiert in europäische Hauptstädte

Niklas Tauch, Robin Wingenbach und Maximilian Schleper teilten nach dem BWL-Studium an der Uni Münster einen Wunsch. Sie wollten selbst Unternehmer werden. Ihre Geschäftsidee ist ein Kind der Pandemie und mittlerweile auf dem Siegeszug in die Metropolen Europas.

Ein Teil des Liefergrün-Teams am Firmensitz in Münster (v.l.): Robin Wingenbach, Moritz Gilhaus, Charlotte Guddorf, Niklas Tauch, Maximilian Schleper und Niemah Reuning.

Der Startschuss fiel im Dezember 2020 mitten im Lockdown Nummer zwei in der Corona-Zeit. Kein Zufall, denn die Dienstleistung, die Niklas Tauch, Robin Wingenbach und Maximilian Schleper anbieten wollten, ist seit Beginn der Pandemie, zumal in Zeiten geschlos­sener Einzelhandelsgeschäfte, schwer nachgefragt: online bestellen und liefern lassen. Die drei, soeben mit ihrem Master-Studium an der Universität Münster fertig, lernten sich im „Venture-Club“ Münster kennen und gründeten das Unternehmen „Liefergrün“.