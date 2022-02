Große Drogenfunde im Kreis Steinfurt: Vier Verdächtige festgenommen

Bei Durchsuchungen von zehn Objekten im Kreis Steinfurt sowie in Münster und Bochum haben Spezialkräfte und Beamte der Polizei eine große Menge Drogen gefunden und vier Tatverdächtige festgenommen.

Sichergestellt wurden Betäubungsmittel in zweistelligem Kilobereich, ein fünfstelliger Bargeldbetrag, eine scharfe Schusswaffe samt Munition sowie diverse Datenträger. Foto: Polizei

Die festgenommenen Personen stehen unter dringendem Tatverdacht, banden- und gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben, teilten die Kreispolizeibehörde Steinfurt und die Staatsanwaltschaft Münster am Freitag mit.

Den Durchsuchungen und Festnahmen seien intensive Ermittlungen vorausgegangen. Seit September 2021 werde bereits gegen eine fünfköpfige Tätergruppe im Alter von 25 bis 31 Jahren ermittelt, hieß es. Als Kopf der Bande gilt ein 29-jähriger aus Rheine. Er soll in großem Stil aus einer Lagerhalle in Emsdetten Drogen an verschiedene Abnehmer verkauft haben.

Die Beamten stellten nun Betäubungsmittel in zweistelligem Kilobereich, einen fünfstelligen Bargeldbetrag, eine scharfe Schusswaffe samt Munition sowie diverse Datenträger sicher. Ein zuvor identifizierter 31 Jahre alter Lieferant aus Münster war bereits im Januar mit einer nicht geringen Menge Kokain erwischt worden. Die fünf Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.