Große Ehre für „Ich bin bereit“

Im vergangenen Jahr noch berichtete unsere Zeitung über die Dreharbeiten zum Video von Jo Maximilians „Ich bin bereit“. „Es geht darum, auch mal auf sein Bauchgefühl und nicht immer nur auf den Verstand zu hören, und den Mut zu haben, nicht immer das zu tun, was vernünftig ist, sondern das, was sich richtig und gut anfühlt“, sagte der Musiker damals zu seinem Song. Das Video dazu hat nun ordentlich Eindruck gemacht. Denn beim Rock- und Pop-Preis 2021 wurde es von einer Jury auf Platz eins gewählt. Dass aus dem Ganzen so etwas entstanden sei, sei natürlich wunderbar, äußerte Jo Maximilian, nachdem er die Siegerurkunde und ein entsprechendes Schreiben – ganz coronakonform – zugeschickt bekommen hatte. Auf das eigentlich dazugehörige Kulturfestival habe man in diesem Jahr verzichten müssen, schreibt die Deutsche Popstiftung dazu.