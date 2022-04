Große Sorge bei  Mietern nach Eigentümerwechsel

Lokalpolitiker sind auch kurz vor einer Wahl bei einem Nachbarschaftsfest seltene Gäste. Doch in Münster wurden sie nun von Mietern eingeladen. Denn diese machen sich nach einem Eigentümerwechsel der Mietshäuser, in denen sie wohnen, große Sorgen.

Ratsherr Mathias Kersting (CDU), die Landtagskandidatin Bibiane Benadio (SPD) und Lara Neumann (Volt) diskutierten auf Einladung von Mietern am Cheruskerring Sorgen und Nöte der Wohnungspolitik.

Luftballons weisen auf das kleine Nachbarschaftsfest am Cheruskerring hin, Bierbänke und Tische stehen in dem langgezogenen Garten hinter den Häusern Nummer 47 bis 51. Kinder verschiedenen Alters spielen gemeinsam. Rentner und Studenten, Pfleger und Ärzte, Handwerker und Beamte wohnen hier Tür an Tür. Der Garten ist für sie alle gemeinsam ein kleines Idyll, doch die Idylle erfährt eine Bewährungsprobe.