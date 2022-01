Große Verunsicherung vor allem an Grundschulen

In Münster sind viele Kinder und Jugendlichen mit der Corona-Variante Omikron infiziert – und stellenweise lichten sich auch die Reihen in den Lehrerkollegien. Und die Grundschulen haben aktuell ein ganz eigenes Problem.

Gut zwei Wochen nach Ende der Weihnachtsferien baut sich in Münster die Omikron-Welle massiv in vielen Schulen auf. Die Inzidenz der Fünf- bis 14-Jährigen lag am Dienstag in Münster laut RKI bei 1448,3. Markus Sawicki, Vorsitzender der Stadtelternschaft, bekommt mit, dass viele Eltern „hin- und hergerissen“ seien. „Nicht alle teilen den Kurs des Schulministeriums“, sagt er, nicht alle wollten „Präsenz um jeden Preis“.