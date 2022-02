Große Verwirrung nach KfW-Förderstopp

Beim münsterischen Energieberater der Verbraucherzentrale steht das Telefon in diesen Tagen nicht mehr still. Und auch bei den Banken ist der Beratungsbedarf nach dem plötzlichen KfW-Förderstopp für Energieeffizienzhäuser hoch. Von aktuell noch 20 offenen Anträgen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) spricht der Pressesprecher der Volksbank Münsterland Nord, Patrick Grubba. „Dabei betrifft es vor allem die Kunden, die eine Förderung von KfW-40-Häusern beantragt haben. Die Förderung wurde am 24. Januar ohne vorherige Ankündigung eingestellt und hat dadurch uns und unsere Kunden kalt verwischt“, so Grubba. Denn: „Viele Kunden sind noch in der Planungsphase und haben fest mit der Förderung gerechnet.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch