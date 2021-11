Großer Ansturm auf die Impfstraße

Nur einen Steinwurf vom alten Impfzentrum in der Halle Münsterland entfernt entsteht das neue Impfzentrum – im Jovel. Am Dienstag (30. November) sollen die ersten Corona-Impfungen stattfinden. Die ersten Termine sind längst vergeben.

Die erste Impfstraße im Jovel geht am Dienstag in Betrieb

Am Dienstag (30. November) ab 15 Uhr sollen im Jovel die ersten Impfungen verabreicht werden – und der Ansturm auf das Angebot ist erwartungsgemäß enorm. Nach weniger als einer Stunde waren am Montagmorgen bereits sämtliche Termine in der ersten Woche vergeben. Rund 120.000 Personen griffen dabei auf das Portal www.impfen.ms zu.