Großer Einsatz für die Gesellschaft

Die Stadt Münster hat der LVM-Versicherung den Wirtschaftspreis 2021 verliehen. Das Unternehmen „engagiert sich vielfältig in den Bereichen Kultur, Gesellschaft und Sport. Unsere Stadt und unsere Region profitieren von Ihrem Engagement, Ihrem zeitgemäßen unternehmerischen Handeln und dem Geist, den Sie in der LVM leben“, sagte Oberbürgermeister Markus Lewe bei der Übergabe der Auszeichnung an die Vorstände des Unternehmens am Donnerstagabend im Rathausfestsaal.

Dr. Mathias Kleuker, Vorstandsvorsitzender der LVM-Versicherung, nahm für die LVM und im Namen der Vorstände Peter Bochnia, Heinz Gressel, Ludger Grothues, Marcus Loskant und Dr. Rainer Wilmink den Preis entgegen und bedankte sich herzlich bei der Stadt für die Würdigung: „Als Verein messen wir unseren Erfolg nicht nur an Wachstums- und Ertragszahlen“, betonte Kleuker. „Genauso wichtig ist uns die Zufriedenheit aller, die berechtigterweise Erwartungen an uns als Unternehmen richten: Unsere Mitarbeitenden, unsere Agenturen, die Vertrauensleute und natürlich unsere Kundinnen und Kunden und eben auch die Gesellschaft – in Deutschland und insbesondere vor Ort in Münster.“

Förderer von Kultur und Wissenschaft

„Von Landwirten für Landwirte“ – mit dieser Idee gründeten vor 125 Jahren, im Jahr 1896, Landwirte den „Haftpflichtversicherungsverein für Landwirte der Provinz Westfalen“. Heute ist die LVM Versicherung ein großer deutscher Rundumversicherer mit fast vier Millionen Kunden. Bundesweit beschäftigt die LVM mit Sitz in Münster über 3900 Mitarbeitende. Dazu kommen noch rund 2200 selbstständige Vertrauensleute mit rund 5300 Mitarbeitenden und Auszubildenden in den bundesweit vertretenen LVM-Versicherungsagenturen. Nachhaltiges Handeln präge die unternehmerischen Entscheidungen des Vorstands der LVM-Versicherung. Das geht von der fairen Gestaltung der Versicherungsprodukte bis zu hohen ökologischen Standards bei Neubauten wie dem „Kristall“ am Kolde-Ring. Zum Selbstverständnis des Unternehmens gehört darüber hinaus, die Gesellschaft durch persönliches, fachliches und finanzielles Engagement zu unterstützen. In Münster wirkt die LVM als Sponsor und Förderer in Kultur, Sport, Sozialem und Gesellschaft wie auch in Bildung und Wissenschaft.

Enno Fuchs, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Münster GmbH (WFM), gratuliert der LVM-Versicherung für die Auszeichnung: „Wirtschaftliche Stärke, ein klares Werteverständnis und eine große gesellschaftliche Verantwortung prägen das Handeln der LVM-Versicherung seit vielen Jahren. Die Kundinnen und Kunden, LVM-Beschäftigte sowie Bürgerinnen und Bürger profitieren von dieser unternehmerischen Kraft einschließlich dem nachhaltigen, sozialen sowie kulturellen Engagement.

Seit 1977 zeichnet die Stadt Münster in unregelmäßigen Abständen Unternehmen aus Münster mit dem Wirtschaftspreis aus, die zum Aufbau, Ausbau und zur Stärkung der Wirtschaft sowie zur positiven Wirkung auf das Image der Stadt Münster wesentlich beitragen.