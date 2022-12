Grüne Maria Klein-Schmeink blickt auf turbulentes Jahr zurück 

Seit 13 Jahren gehört sie dem Deutschen Bundestag an. Kein Jahr war so anstrengend wie 2022. Warum, das erzählt die Grüne Maria Klein-Schmeink im Gespräch.

Was für ein Jahr. Die Münsteranerin Maria Klein-Schmeink gehört bereits seit 2009 dem Deutschen Bundestag an. Aber in puncto Arbeitsdichte habe das Jahr 2022 alle anderen übertroffen, erzählt die Grüne bei einem Pressegespräch.

MEHR ZUM THEMA Münsterische Bundestagsabgeordnete in Berlin Maria Klein-Schmeink: Geprägt durch die neue Verantwortung

Zwei Gründe geben den Ausschlag: Zum ersten Mal in ihrer Bundestagskarriere gehört Klein-Schmeink einer Fraktion an, die an der Regierung beteiligt ist. Darüber hinaus ist sie sich sicher, „dass noch keine Regierung mit so vielen Krisen parallel beschäftigt gewesen ist“.

Ukraine-Krieg und Fachkräftemangel

Die Stichworte sind schnell aufgezählt: der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Gas- und Energiekrise, die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, der dramatische Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich, darüber hinaus Dauerherausforderungen wie Klimakrise und demografischer Wandel.

Diese Belastungen ändern aber nichts daran, dass die Sozial- und Gesundheitspolitikerin nach eigenem Bekunden in diesem Jahr bei zwei „Lieblingsprojekten“ Erfolge feiern konnte. Zum einen lobt sie die Einführung des Bürgergeldes, das Hartz IV ablöst. „Meine Kritik an der alten Regelung war einer der entscheidenden Gründe, weswegen ich in den Bundestag gegangen bin.“ Bei Bürgergeld stehe das Fördern der Betroffenen im Vordergrund – „und nicht deren Gängelung“.

„Ohne geregelte Zuwanderung wird unser Staat kollabieren“

Als zweiten Erfolg benennt sie das neue „Chancenaufenthaltsrecht“. Es erleichtert die Integration von Ausländerinnen und Ausländern, die bislang nur geduldet werden. „Ohne geregelte Zuwanderung wird unser Staat kollabieren“, ist sich Klein-Schmeink sicher.

In diesem Zusammenhang lobte die Grüne das Abstimmungsverhalten des münsterischen CDU-Bundestagsabgeordneten Stefan Nacke. Er hatte sich – als einer von 20 Unions-Abgeordneten – im Bundestag bei dem Gesetzesvorhaben der Stimme enthalten, anstatt wie die anderen Parteifreunde dagegen zu stimmen.

Namentlich kritisiert Klein-Schmeink in diesem Zusammenhang den CDU-Oppositionsführer Friedrich Merz, der nur auf Konfrontation setze. „Ich vermisse eine Opposition, die anerkennt, dass wir uns in einer Krise befinden.“