Grundstein für das Südbad gelegt

Die Bauarbeiten am Südbad nehmen Formen an: Am Montag (31. Mai) legten Oberbürgermeister Markus Lewe, Sportamtsleiterin Kerstin Dewaldt und Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Gäfgen den Grundstein für das neue Hallenbad in Münsters Süden.

Wie die Stadt in einer Pressemitteilung berichtet, gab Markus Lewe ein Seepferdchen-Abzeichen und ein gelbes Quietscheentchen mit in die Zeitkapsel - Symbolisch für die Kinder, die im neuen Schwimmbad künftig das Schwimmen erlernen werden. „Das neue Bad ist ein großer Gewinn für die Kinder, die in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kita und Schule gehen“, so Markus Lewe. „Es ist auch dem hohen persönlichen Einsatz viele Münsteranerinnen und Münsteraner zu verdanken, dass an diesem Standort des alten Südbads ein neues Bad gebaut wird.“

Das künftige Schwimmbad wird mit einem 25 Meter langen Schwimmbecken, einem Lehrbecken und einen Kleinkinderbereich ausgestattet sein. Nach Fertigstellung wird es hauptsächlich für das Schul- und Vereinsschwimmen zur Verfügung stehen. Wasserzeiten für Freizeitschwimmer sind ebenfalls vorgesehen.

Mit dem Bau hat die Stadt Münster die Stadtwerke-Tochter Bädermanagement GmbH beauftragt. Geschäftsführer Frank Gäfgen betont: „Die Bauarbeiten liegen im Zeit- und im Kostenplan. Im November 2023 wollen wir das Bad an die Stadt Münster übergeben.“ Die Baukosten belaufen sich auf rund 13,5 Millionen Euro.

Betrieben wird das neue Südbad anschließend vom Sportamt der Stadt Münster.