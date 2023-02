Grundstein für neues LWL-Verwaltungsgebäude gelegt

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat am Mittwoch den Grundstein für ein neues Verwaltungsgebäude am LWL-Landeshaus in Münster gelegt. Bei der Grundsteinlegung war neben Dr. Georg Lunemann, dem Direktor des LWL, sowie Vertretern von LWL, LWL-Politik und der Baufirmen auch Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe dabei.



„In Zeiten von Homeoffice und mobilem Arbeiten neue Büroflächen zu schaffen, scheint auf den ersten Blick unlogisch“, erklärte Lunemann. „Allerdings benötigen wir in den nächsten Jahren sehr viel mehr Personal, vor allem um dem steigenden Bedarf an Unterstützung für Menschen mit Behinderung gerecht zu werden.“



Zudem müsse der LWL aktuell bereits über 10.000 Quadratmeter Büroflächen im Stadtgebiet anmieten. Teilweise stammen diese Büros aus den 1950er Jahren und erfüllen keine aktuellen energetischen Standards. Durch das neue Bürogebäude möchte der LWL den „Fremdanmietungsanteil“ reduzieren. „Der Standort am Landeshaus wurde bewusst gewählt, da wir auf diese Weise noch kürzere Wege garantieren und den LWL-Campus vervollständigen“, erklärte Lunemann während der Grundsteinlegung.



„Mit dem neuen Verwaltungsgebäude wird das Landeshaus des LWL an diesem vorzüglich zentralen Standort um eine weitere Facette reicher“, erklärte Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe am Mittwoch.



In das neue Gebäude soll ab Ende 2024 der LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb ziehen. Neben 6.000 Quadratmetern Nutzfläche für Tagungs- und Sitzungsräume sowie Büros gehört zum Neubau auch eine Tiefgarage.