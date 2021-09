Grüne trauen der Stadtverwaltung nicht

Streit über Solaranlagen in der Altstadt

Münster

Unter den Ratsparteien – selbst innerhalb des Ratsbündnisses aus Grünen, SPD und Volt – gibt es Meinungsverschiedenheiten über mögliche Solaranlagen in der Altstadt. Bis zur Ratssitzung am 29. September muss eine Einigung her.

Von Klaus Baumeister