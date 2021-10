Grüne und SPD beerdigen Baugebiet

Weit mehr als ein Dutzend Beschlüsse haben CDU, Grüne und SPD in der Vergangenheit gemeinsam zum geplanten Baugebiet Südlich Zur Vogelstande/Westlich Westfalenstraße im Stadtteil Hiltrup gefällt. Doch am Donnerstagabend war es mit dieser Gemeinsamkeit endgültig vorbei. Im Planungsausschuss des Rates stimmte die Koalition von Grünen, SPD und Volt, unterstützt von kleineren Parteien, gegen ein neues Wohngebiet mit vorgesehenen 60 Wohneinheiten. Mehr als vier Jahre Planungsarbeit in der Stadtverwaltung sind so für die Katz. Vorausgegangen war ein ähnlicher Beschluss in der Bezirksvertretung Hiltrup.

