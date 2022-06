Grüne wählen neuen Kreisvorstand

Die Grünen haben seit Samstagmittag einen neuen Kreisvorstand. Bei der Mitgliederversammlung in der Primusschule wurden mehrere Personen neu in das Leitungsteam gewählt.

Darunter ist Leonie Bronkalla (25), die über die Hochschulgruppe „CampusGrün“ Präsidentin des Studierendenparlamentes ist. Ferner Judith Petersen (29), sachkundige Bürgerin für die Grünen im Sportausschuss und im Gleichstellungsausschuss des Rates, sowie Ulrich Kathöfer (54) und Ali Saker (26). Neu gewählt als Kassiererin wurde Corinna Schoneberg (62).

Zum Vorstand zählt ebenfalls Fabian Müller (25) – er ist bereits seit zwei Jahren Mitglied des Leitungsgremiums und vertritt die Grünen als sachkundiger Bürger im Citeq-Betriebsausschuss und im Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Sicherheit und Ordnung.

Gewählt wurden zudem Lola Buschhoff (29) als Sprecherin – sie war in der vorletzten Legislaturperiode bereits im Vorstand dabei – und Jörg Rostek. Er wurde nach einem Jahr als Sprecher in dieser Funktion wiedergewählt. Beratende Funktion haben Joanna Delicaris (28) als queerpolitische Sprecherin und Lena Ilsemann als frauenpolitische Sprecherin.

Rasanter Anstieg der Mitgliederzahl

An der Versammlung in der Aula der Schule nahmen rund 70 Menschen teil. Ein Thema waren strukturelle Veränderungen – mit der Zunahme der Mitgliederzahl in den vergangenen Jahren sollte man sich auch organisatorisch daran anpassen, hieß es. Von 2017 bis heute sei die Zahl der Mitglieder des Kreisverbandes von rund 500 auf 1254 gestiegen, erklärten Buschhoff und Rostek. „Wir werden eine Strukturkommission bilden, damit sich die große Zahl an Mitgliedern auch in der Parteiarbeit niederschlägt und sich die Leute einbringen können“, so Buschhoff.

Wunsch nach „politischer Geschäftsführung“

Es wurde in dem Zusammenhang der Antrag gestellt, eine „politische Geschäftsführung“ einzurichten. „Auf Bundes- und auf Landesebene gibt es sie. Wir sind als Grüne sehr gewachsen in den letzten Jahren. Es macht Sinn, manche Aufgaben bei ihr zu bündeln“, sagte Jan Wiemers, einer der Antragsteller. Man verständigte sich am Samstag vorerst darauf, dass die Aufgabe innerhalb des Vorstandes von Fabian Müller kommissarisch übernommen wird, um zu testen, wie die Idee praktisch umgesetzt werden könne. „Jetzt, da die Wahlkämpfe für die Bundestags- und für die Landtagswahl NRW vorbei sind, haben wir wieder mehr Zeit, uns auch um die eigene Partei zu kümmern“, sagte Kathöfer.