Gustav Grün eröffnet Filiale auf Bali

In diesem Ladenlokal in Canguu auf Bali wollen Vienna Chua (l.) und Patrick Steinbrenner (2.v.l.) - ein Paar aus Singapur und Münster - ein Gustav-Grün-Lokal eröffnen. Kerim Benoua, der mit seinem Bruder 2017 das erste Restaurant in Münster gegründet hatte, war begeistert von der Idee und flog jetzt zwecks Detailplanung nach Indonesien.

Foto: Deonny, Imago