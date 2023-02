Hilfreiche Herzensangelegenheit

Prüfen – rufen – drücken: Den Dreiklang gelungener Wiederbelebungsmaßnahmen tragen am Donnerstag rund 110 Neuntklässler des Gymnasium Paulinum auf ihren herzblutroten T-Shirts. Denn statt Mathe oder Deutsch steht heute Reanimationstraining auf dem Stundenplan. Und am Pult stehen statt Pauker eine Landesministerin und ein Medizin-Professor.

MEHR ZUM THEMA Flashmob auf dem Stubengassenplatz Reanimationstraining in der Fußgängerzone

Doch bevor die Schülerinnen und Schüler den Übungspuppen auf die Plastikbrustkörbe drücken dürfen, betont NRW-Schulministerin Dorothee Feller, wie wichtig ein flächendeckendes Reanimationstraining sei. 96.000 Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr an Herzkreislaufstillstand, durch sofortige Hilfe von ausgebildeten Laien könnten jedes Jahr bis zu 10.000 Menschenleben mehr gerettet werden, wie Feller sagt.

Schäden im Hirn durch Reanimation verhindern

In Deutschland benötige ein Rettungswagen im Schnitt acht bis neun Minuten zum Einsatzort – was ziemlich flott ist –, doch fünf Minuten nach einem Herzversagen entstünden schon irreversible Schäden. Deshalb sei es so wichtig, die Zeitspanne durch Reanimation zu überbrücken, erklärt Prof. Dr. Hugo Van Aken, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des UKM, dessen Mission es seit 2006 ist, die Laienreanimation in die Schulen zu bringen.

„Hand aufs Herz“ - Reanimationstraining im Paulinum Unterricht mal anders: Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller hat am 9.2.2023 das Gymnasium Paulinum in Münster, um sich im Rahmen der Aktion „Hand aufs Herz“ über das Laienanimationstraining zu informieren. Vor Ort wurde auch mit Schülerinnen und Schülern der 9. Klassen die Reanimation praktisch geübt. Foto: Pjer Biederstädt Schulleiter Dr. Tobias Franke begrüßte... Foto: Pjer Biederstädt ... Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller. Die entschuldigte sich bei ihrem Heimspiel zuerst dafür, dass sie nicht mit dem Fahrrad gekommen ist. Im Anschluss habe sie Dienstliche außerhalb der Stadt zu tun, so die gut gelaunte Ministerin. Foto: Pjer Biederstädt Thematisch passend und sehr schwungvoll begleitete das Blasorchester die Veranstaltung. Foto: Pjer Biederstädt Bürgermeisterin Angela Stähler sagte in einem Grußwort, dass sie sich die Reanimationstrainings als festen Bestandteil des Schullebens vorstellen könne. Foto: Pjer Biederstädt Schulleiter Dr. Tobias Franke und Prof. Dr. Hugo van Aken im Gespräch: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Uniklinikums Münster ist Initiator der Aktion. Foto: Pjer Biederstädt Dr. Hans-Albert Gehle, Präsident Ärztekammer Westfalen-Lippe, ermutigte die Schülerinnen und Schüler dazu, im Ernstfall nicht zögerlich zu sein, sondern zuzupacken. Foto: Pjer Biederstädt Für Prof. Dr. Hugo van Aken ist das Wiederbelebungstraining in Schulen – im wahrsten Sinne des Wortes – eine Herzensangelegenheit. Foto: Pjer Biederstädt 110 Neuntklässler des Gymnasiums Paulinum machten bei der Aktion mit. Foto: Pjer Biederstädt Ehrenamtliche Helfer erklärten den Jugendlichen, wie die Wiederbelebung funktioniert. Foto: Pjer Biederstädt Es war zwar anstrengend, aber Spaß hat es auch gemacht.. Foto: Pjer Biederstädt Weitere Impressionen Foto: Pjer Biederstädt Weitere Impressionen. Foto: Pjer Biederstädt Weitere Impressionen Foto: Weitere Impressionen Foto: Pjer Biederstädt Weitere Impressionen Foto: Pjer Biederstädt Weitere Impressionen Foto: Pjer Biederstädt Weitere Impressionen Foto: Pjer Biederstädt Weitere Impressionen Foto: Pjer Biederstädt Weitere Impressionen Foto: Pjer Biederstädt

In Schweden, so Van Aken weiter, seien 70 Prozent der Bevölkerung geschult, hierzulande erst 40 Prozent. Münster liege mit 58 Prozent über dem Bundesschnitt. „Warum in den Schulen anfangen? Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“, so Van Aken.

Van Aken hat einen Wunsch an Feller

Bürgermeisterin Angela Stähler befürwortet in ihrer Rede die Integration der Trainings ins Schulleben, genau wie Feller, die aber zugibt, dass es an den NRW-Schulen diesbezüglich noch Luft nach oben gebe.

Dann greifen die Schülerinnen und Schüler der „Vorreiter-Schule“, wie Feller in Richtung Schulleiter Dr. Tobias Franke sagt, zu den Trainingspuppen. Unter Anleitung der ehrenamtlichen Helfer des „Hand aufs Herz“-Projektes lernen sie korrektes Reanimieren. „Ganz schön anstrengend“, findet Maya, die mit aller Kraft drückt. Wenn ausreichend fest gedrückt wurde, macht’s klick. Doch der Ton bleibt aus, Puppe kaputt. Macht nichts, denn dafür hat es bei Maya klick gemacht. Auch wenn es sie Überwindung kosten würde – „im Ernstfall packe ich zu“.

Van Aken wünscht sich, dass jetzt die Bundesregierung zupackt und – wie im Koalitionsvertrag vereinbart – Wiederbelebung als Präventionsmedizin einstuft, womit die Finanzierung gesichert wäre. An Schulministerin Feller richtete er den Wunsch, Reanimierungstraining ins Curriculum der Schulen aufzunehmen. „Wenn das geschieht, komme ich zusammen mit dem Blasorchester des Paulinum nach Düsseldorf und wir spielen ‚Stayin’ Alive‘“.