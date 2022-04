Robert Habeck zu Besuch auf dem Domplatz

Wahlkampf auf dem Domplatz: Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist am heutigen Montag zu Besuch in Münster. Auf dem Domplatz spricht er vor Lokalpolitikern und zahlreichen Münsteranern.

Robert Habeck (Grüne) war am Montag auf dem Domplatz in Münster.

In knapp zwei Wochen findet die Landtagswahl 2022 in NRW statt. Im Rahmen der Wahlkampftour der Grünen ist am heutigen Montag Robert Habeck, Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister in Münster. Pünktlich um 15.30 Uhr kam Habeck unscheinbar im blauen Anorak und Jeans über den Domplatz.

Begrüßt wurde der Grünen-Politiker bei leichtem Regen von knapp 3000 Münsteranerinnen und Münsteranern. Begleitet wird Habeck von der Grünen-Spitzenkandidatin in NRW, Mona Neubaur. Vor Ort sind ebenfalls die Spitzenkandidaten der münsterischen Grünen, Josefine Paul, Robin Korte und Dorothea Deppermann.

Zu Beginn der Wahlkampfveranstaltung nahm Habeck (Mitte) zunächst zwischen den münsterischen Lokalpolitikern Platz. Foto: Oliver Werner

Wir berichten weiter.