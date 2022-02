„Hafen Döner“ darf nicht länger öffnen

Der Imbiss „Hafen Döner & Pizza“, im Ladenlokal rechts neben der „Kiosk Ecke“ am Hansaring 2, wird derzeit umgebaut.

Der Imbiss „Hafen Döner & Pizza“ am Hansaring darf auch künftig nicht bis spät in die Nacht öffnen. Nachdem das Ordnungsamt der Stadt im vergangenen Jahr einen Antrag von Imbissbetreiber Murat Aydogdu (35) auf Verlängerung seiner Öffnungszeiten bis 5 Uhr wegen Lärmbelästigung der Nachbarn abgelehnt hatte, klagte der Unternehmer gegen die Stadt. Diese Klage wies das Verwaltungsgericht Münster am Dienstag ab.