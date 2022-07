Baugenehmigung für den Hafenmarkt liegt vor

Drei Jahre lang lag die Baustelle für den Hafenmarkt am Hansaring still. Im April hat der Rat der Stadt dann grünes Licht für das Großprojekt gegeben. Nun liegt auch die Baugenehmigung vor.

Das Schreiben wurde in der Zentrale der Stroetmann-Gruppe sehnsüchtig erwartet: Die Stadt hat am Montag die neue Baugenehmigung für den Hafenmarkt zugestellt. Das hat die Stroetmann-Gruppe am Dienstag bekanntgegeben. „Damit wird der nächste Meilenstein für die Fertigstellung der seit über drei Jahren ruhenden Baumaßnahme gelegt“, sagt Max Stroetmann.

Zuletzt hatte die Bezirksregierung Münster die Änderung des Flächennutzugsplans geprüft und genehmigt. Gut drei Monate nach dem Satzungsbeschluss des Rates zum Bebauungsplan kann der Investor damit jetzt die Bauarbeiten wiederaufnehmen.

Bauarbeiten sollen Ende 2023 abgeschlossen sein

Wenn alles planmäßig läuft, sollen die Bauarbeiten spätestens Ende 2023 abgeschlossen sein. „Ich freue mich, dass die Stadtentwicklung an diesem Standort wieder Fahrt aufnimmt. Neben den Handelsnutzungen und umfangreichen Flächen für Wohnungen, Büros und einem kleinen Park werden wir auch ganz neue Wegeverbindungen in Richtung Stadthafen schaffen. Hafen- und Hansaviertel werden profitieren, davon bin ich überzeugt,“ ergänzt Lutz Stroetmann.

Errichtet werden laut der Stroetmann-Mitteilung in dem multifunktionalen Zentrum auch eine Einrichtung für betreutes Wohnen, zwei Großtagespflegen für Kinder und eine Quartiersgarage.

Unternehmen informiert Anwohner

Wie das Unternehmen mitteilt, wird in diesen Tagen zudem ein Rundbrief an die Haushalte in der Nachbarschaft verteilt. „Erneut bemühen wir uns, Beeinträchtigungen durch LKW-Verkehr oder Lärm so gering wie möglich zu halten“, so die Bauleitung vor Ort. In jedem Fall würden die Belastungen aber geringer ausfallen als in der ersten Bauphase von Januar 2018 bis Februar 2019. Denn die Aushub- und Gründungsarbeiten seien längst abgeschlossen, die Tiefgarage und zwei Drittel des Hochbaus waren bei Baustopp Anfang Februar 2019 schon realisiert.

Für die noch zu errichtende Markthalle und den Baukörper direkt am Hansaring werden noch Fertigteile angefahren. Nach Abschluss der Hochbauarbeiten in wenigen Monaten gehe es danach vor allem um den Innenausbau.

Gestartet hatte die Stroetmann-Gruppe das Projekt vor über 20 Jahren mit dem Kauf des ersten Grundstücks.