Hallenbad Wolbeck bleibt vorerst geschlossen

Bei einer Routineüberprüfung der Dachkonstruktion im Hallenbad Wolbeck sind am Montag Mängel an der Tragkonstruktion des Daches festgestellt worden, die weitergehend untersucht werden sollen. Vorsorglich wurde das Hallenbad aus Sicherheitsgründen geschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Das Amt für Immobilienmanagement werd in Zusammenarbeit mit einem Gutachter die Mängel bewerten und bei Bedarf ein Sanierungskonzept erarbeiten, in dem der Umfang der Sanierung festlegt wird, so die Stadt weiter. In zwei bis drei Wochen werden die ersten Untersuchungsergebnisse vorliegen, bis dahin muss das Hallenbad zunächst für die Schulen, Vereine und die Öffentlichkeit geschlossen bleiben.