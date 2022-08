Kranbesetzung trübt den Party-Spaß beim Hammer-Straßen-Fest

Das Hammer-Straßen-Fest soll am Wochenende gefeiert werden – auch wenn der Müllsammler weiter den Kran an der Hermannstraße besetzen sollte. Für einige Stände hat das Folgen, unter anderem für die Bühne von Clown Fidelidad.

Wolfgang Konerding ist hauptberuflich „Clown Fidelidad“ und als solcher in Münster eine Berühmtheit. Auf dem Hammer-Straßen-Fest gehört er traditionell zum Programm – und will auch an diesem Wochenende seine Bühne für insgesamt vier Vorstellungen aufbauen. Ob das wirklich klappt und wo Fidelidad am Ende seine Späße vorführen kann, ist aber zwei Tage vor dem Fest unklar.