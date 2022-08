Endlich wieder ein Hammer-Straßen-Fest

Es ist eines der ältesten und gleichzeitig das größte Straßenfest in der Region: Am Wochenende strömten rund 100.000 Besucher auf die einen Kilometer lange Party- und Einkaufsmeile zwischen Augustastraße und Hammer Straße.

Die Sehnsucht der Menschen war offenbar groß, von so einem Ansturm haben wir geträumt, und jetzt ist es tatsächlich so gekommen.“ Andreas Wissing, Vorsitzender der Aktions- und Werbegemeinschaft Hammer Straße, steht am sommerlich angenehmen Samstagabend am Sankt-Josefs-Kirchplatz und schaut auf „seine“ Partymeile.

Während die „VIP Entertainment Band“ die Bühne rockt, gibt es auf und neben der Straße kein freies Stehplätzchen mehr, an den Tischen der Gastronomie rund um die Feiermeile ist ohnehin schon seit dem frühen Nachmittag alles belegt.

„Wir sind im Herbst nach zwei Jahren Zwangspause in die Vorplanungen eingestiegen und waren trotz der Ungewissheit optimistisch. Nun haben sich die Mühen gelohnt, diese Veranstaltung für die ganze Familie ist eine echte Stadtwerbung für und durch unsere Hammer Straße“, meint Wissing.

34. Hammer-Straßen-Fest in Münster 2022 Erlebniswelt Hammer Straße: Weil das Wetter optimal mitspielte, war es an den Bühnen und in der Außengastronomie bis Mitternacht voll und die Stimmung entsprechend gut. Foto: Helmut Etzkorn Beste Stimmung kurz vor Mitternacht: Am Samstagabend rockte die „VIP Entertainment Band“ die Bühne an der Josefskirche. Foto: Helmut Etzkorn Das Angebot auf der Flanier- und Partymeile reichte vom Karussell über Verkaufsstände bis zu vielen Open-Air-Bars. Foto: Helmut Etzkorn Am Wochenende strömten rund 100 000 Besucher auf die einen Kilometer lange Party- und Einkaufsmeile zwischen Augustastraße und Hammer Straße. Foto: Helmut Etzkorn Rund 100 Händler und Gastronomen hatten ihre Stände aufgebaut. Foto: Helmut Etzkorn Foto: Helmut Etzkorn Wolfgang Konerding als Clown Fidelidad gehört seit Jahren zu den Highlights beim Straßenfest. Seine Manegenshow mit Herz begeisterte nicht nur die vielen kleinen Besucher. Foto: Helmut Etzkorn Der traditionelle Fassfreibier-Anstich am Samstagmittag. Foto: Helmut Etzkorn Rund 100.000 Besucher aus ganz NRW werden an diesem Wochenende bei der 34. Auflage des Hammer-Straßen-Festes in Münster erwartet. Foto: Helmut Etzkorn Das Hammer-Straßen-Fest ist eines der ältesten und gleichzeitig das größte Straßenfest in der Region. Foto: Helmut Etzkorn Bei angenehmen Sommertemperaturen war es schon zum Auftakt am Samstagnachmittag ziemlich voll auf der rund einen Kilometer langen Flaniermeile zwischen Augustastraße und Ludgerikreisel. Foto: Helmut Etzkorn Rund 100 Stände sind an den Straßenrändern aufgebaut, auf zwei Bühnen wird von Reaggae-Dance über Hip-Hop für Kids bis hin zur Cuban-Live-Music ein vielfältiges Programm geboten. Foto: Helmut Etzkorn Foto: Helmut Etzkorn Am Sonntagnachmittag waren an der Hammer Straße alle Geschäfte geöffnet. Foto: Helmut Etzkorn Foto: Helmut Etzkorn Foto: Helmut Etzkorn Foto: Helmut Etzkorn Foto: Helmut Etzkorn

Und tatsächlich, in den Nebenstraßen sieht man an den geparkten Autos Kennzeichen, die weit über das Münsterland hinaus beheimatet sind. „Im Internet stand, hier ist die größte Partymeile des Landes. Deshalb sind wir gekommen und freuen uns besonders über die lockere Atmosphäre trotz des großen Andrangs“, meinen Franz und Edeltraud Singer aus Köln.

Wissing erhofft sich „gute Nebenwirkungen“ besonders vom verkaufsoffenen Sonntagnachmittag. „Viele kommen bestimmt in ein paar Wochen wieder zum Einkaufsbummel, und das ist ja auch unser Ziel“, sagt der engagierte Kaufmann.

Keine großen Lücken trotz Personalmangels

Beim traditionellen Fassfreibier-Anstich am Samstagmittag mit dem CDU-Ratsherren Jan Gebker am Holzhammer fällt Event-Manager Christian Stronczyk ein „Stein vom Herzen“. In der Pandemie haben viele fliegende Händler ihr mobiles Geschäft aufgegeben und überall dort, wo jetzt Gastronomie angeboten wird, fehlt es bekanntermaßen an Personal.

„Trotzdem haben wir die 1000 Meter vom Ludgerikreisel bis zur Augustastraße gut und abwechslungsreich bestückt, es sind keine großen Lücken entstanden“, freut sich Stronczyk.

Erfolgreiches Straßenfest

Für Gebker ist besonders die private Initiative der Geschäftsleute von der Hammer Straße ausschlaggebend für den Erfolg des Straßenfestes. „So etwas funktioniert perfekt in Eigenregie ohne große Unterstützung der Stadt, die Hammer Straße ist im wahrsten Sinne des Wortes einladend.“

Keine große Aufmerksamkeit für Kran-Kletterer

Die erhofft große Aufmerksamkeit bekommt der Müllsammler von Kinderhaus, der noch immer auf dem Baukran an der Hermannstraße hockt, übrigens nicht. Die Leute bleiben zwar kurz stehen, schauen hoch und winken manchmal, aber das war es auch schon. Die Kommentare der Besucher sind recht einmütig, man wolle, so heißt es immer wieder, „diesen Störenfried nicht mehr im Stadtbild agieren sehen“.

Umziehen muss wegen der kleinen Sperrung auf den Flächen unweit des Krans auch Clown Fidelidad, der Freude tut das allerdings keinen Abbruch. Wolfgang Konerding ist mit seinem Manegen-Programm zumindest für die kleinen Besucher das Highlight eines rundrum gelungenen Straßenfestes.