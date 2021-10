Handbike gestohlen: Rollstuhlfahrer für Monate immobil

Einem 51-jährigen Rollstuhlfahrer ist am Freitagabend vor dem Cineplex sein Handbike gestohlen worden. Jetzt ist der Münsteraner für lange Zeit nicht mehr richtig mobil.

Vor dem Cineplex wurde das Handbike am Freitag zwischen 20.30 Uhr und 23.30 Uhr entwendet. Die Polizei nimmt Hinweise unter der 0251-275-0 entgegen.

Karsten Bleckmann sitzt seit 32 Jahren aufgrund einer Querschnittslähmung im Rollstuhl. Doch dank seines Handbikes konnte der 51-Jährige auch längere Strecken ohne Probleme zurücklegen. Konnte. Denn am Freitagabend ist sein Handbike, genauer gesagt ein Vorsatzgerät für den Rollstuhl, geklaut worden. Direkt vor dem Cineplex am Albersloher Weg.

„Wir haben uns den neuen James-Bond-Film angesehen. Als ich aus dem Kino rauskam, war das Handbike verschwunden“, erzählt Karsten Bleckmann unserer Zeitung. Es sei verschlossen gewesen und extra in die Nähe des Eingangs gestellt worden, sagt der Münsteraner. Nach einer Suche rund um das Cineplex-Gebäude war klar: Es handelt sich um Diebstahl. „Ich war den Tränen nahe“, sagt Bleckmann, der auf seinen Rollstuhl-Vorsatz extrem angewiesen ist. „Ohne bin ich komplett immobil. Ich kann nicht mehr meine Kinder vom Basketball oder Segeln abholen, und auch Arztbesuche sind ohne das Gerät schwierig“, erklärt der 51-Jährige. Ohne das Handbike könne er nur kurze Strecken mit dem Rollstuhl zurücklegen, wie er sagt: „Und es gibt auch kaum Alternativen. Ein Rollstuhltaxi zu bekommen, ist oft schwierig und braucht lange Vorlaufzeiten.“

7000 Euro teures Vorhängegerät

7000 Euro habe das gestohlene Gerät gekostet. Es sei extra auf Bleckmanns Rollstuhl angepasst worden. Die Polizei habe ihm kaum Hoffnung gemacht, dass er es wiederbekomme. „Und bis ich ein ein Neues bekomme, dauert es Monate. Mit ganz viel Glück habe ich zu Weihnachten wieder ein Handbike. Bis dahin bin ich komplett immobil“, sagt Karsten Bleckmann. Die Neubeschaffung eines neuen Vorsatzgerätes für den Rollstuhl dauere so lange, weil sich erst seine Krankenkasse und seine Versicherung einig werden müssten und das neue Gerät an seinen Rollstuhl angepasst werden müsse.

Nach dem Diebstahl am Freitagabend hat Karsten Bleckmann direkt eine Anzeige bei der Polizei gemacht. Wer Hinweise zum Verbleib des Rollstuhl-Hand-Bike der Firma SOPUR Hybrid geben kann oder am Freitag zwischen 20.30 und 23.30 Uhr etwas Verdächtiges am Cineplex gesehen hat, kann sich unter Telefon 0251-2750 bei der Polizei melden.