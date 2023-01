Handfestes aus der Klosterküche

Im Kapuzinerkloster hinterm Neutor ist ein Kochbuch entstanden. Es zeigt, was die Klosterküche kann. Lecker . . .

Ende des 20. Jahrhunderts wurde im Kapuzinerkloster an der Kapuzinerstraße die Wahl eines neuen Provinzials der Rheinisch-Westfälischen Kapuzinerprovinz verkündet. Der junge Journalist durfte zum Gespräch an einen massiven Tisch Platz nehmen, auf dem eine Platte mit saftigem Streuselkuchen vom Blech stand – ungeheure Kuchenstücke vom Umfang eines einbändigen Lexikons. Dazu gab es Kaffee aus großen Humpen. Kaffee und Kuchen waren ebenso einschüchternd reichlich wie großartig. Und der Journalist fragte sich im Stillen, wie in der Klosterküche sonst wohl gekocht werden mag . . .