Handgelenk hoch - Eintritt frei

Auf der Ludgeristraße herrschte am dritten Adventssamstag gegen Mittag reges Treiben, wesentlich lockerer ging es auf dem Prinzipalmarkt (Foto) zu. Das begehrte Bändchen gab es auch am Mittag bei der Münster-Information noch in ausreichender Stückzahl, die Wartezeiten waren entsprechend kurz.

Fast könnte man meinen, die Welt ist wieder in Ordnung: Die Stadt ist voll. Nicht überfüllt, man kommt überall gut durch. Aber doch so stark frequentiert, dass nirgendwo in der Innenstadt das Gefühl von Corona-Leere entsteht. Der dritte Adventssamstag, traditionell der verkaufsstärkste in der Vorweihnachtszeit, erfüllt in diesem Jahr die Erwartungen – wobei diese Erwartungen in der Pandemie keineswegs hoch sind.